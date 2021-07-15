مجتمع
“الشناقة”… “أسياد” العيد
ينتظمون في مجموعات ويتواصلون بالهاتف لتحديد الأسعار رغم أن حمى أسواق بيع الأضاحي لم تصل بعد إلى البيضاء، إلا أن أخبار الغلاء تصدم البيضاويين الباحثين عن أكباش تتناسب وقدرتهم الشرائية، خاصة أن تداعيات جائحة كورونا أصابت “جيوبهم في مقتل”، لتزامنها مع العطلة الصيفية وإعادة تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية الخاصة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا