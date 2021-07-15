أســــــرة
البيئـة الأسريـة ترسـم شخصيـة الأبنـاء
الطبيبة بومديان قالت إن أربعة أنواع من العلاقات تجمع الآباء بأبنائهم قالت عصماء بومديان، طبيبة ومعالجة نفسية، إن البيئة الأسرية لها دور كبير في تحديد نوع العلاقة بين أفرادها، ورسم الخطوط الأساسية لشخصية الأبناء، إذ تؤثر على نموهم الجسمي والانفعالي والاجتماعي والعقلي. وأوضحت بومديان أن الأسر السعيدة فتعتبر من البيئاتأكمل القراءة »
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