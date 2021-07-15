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حوادث

سيدي علي بن حمدوش… جماعة بدون درك

منذ دقيقتين
افتقارها لمركز أمني شجع اللصوص وتجار المخدرات على بسط سيطرتهم بجماعة آهلة بالسكان إنجاز : عبد الله غيتومي (الجديدة) سيدي علي بن حمدوش المتاخمة لأزمور خرجت من صلب الجماعة الأم هشتوكة، عقب التقطيع الإداري لسنة 1992، وبحكم موقعها الجغرافي على ضفة نهر أم الربيع، أضحت تعرف حركية كبيرة، عجلت بنموأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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