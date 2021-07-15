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الرياضة

بالحبيب وبوخيام يحملان العلم الوطني بطوكيو

منذ دقيقتين
اللجنة الأولمبية تراجعت عن تعيين بقالي بسبب التزاماته أسندت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية مهمة حمل العلم المغربي في افتتاح الألعاب الأولمبية بطوكيو، المقررة في 23 يوليوز الجاري، إلى الملاكمة أميمة بالحبيب، ورمزي بوخيام، لاعب رياضة السورف. وتعد هذه أول مرة في تاريخ المشاركة المغربية التي يحمل فيها العلم الوطني المغربيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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