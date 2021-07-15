الرياضة
قلق بالجيش بسبب سليم
فحوصات جديدة ومجهودات طبية لتأهيل عميمي لنصف نهائي الكأس تنتظر رضى سليم فحوصات طبية جديدة بالرنين المغناطيسي، الأسبوع المقبل، بعدما تعذر على الطاقم الطبي تحديد طبيعة الإصابة، التي تعرض لها أمام الدفاع الحسني الجديدي، لحساب الدورة 26 من منافسات البطولة. ورغم خضوع اللاعب سليم لفحوصات بالأشعة الجمعة الماضي، إلا أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا