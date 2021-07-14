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وطنية

ضغوط غيرت قرارات السلطات الصحية

منذ 3 دقائق
إجراءات الحجر أقلقت مغاربة المهجر (أرشيف)
تدابير تعقد سفر الأوربيين إلى المملكة وتدارك الخطأ إزاء الجالية في أقل من 24 ساعة، راجعت وزارة الصحة قراراتها، بعدما أصدرت تعليمات صارمة كادت تمنع عشرات الآلاف من مغاربة العالم، من قضاء مناسبة العيد مع أسرهم داخل المملكة، بعد اشتراط حجر فندقي لمدة 10 أيام، لغير الملقحين، إثر إدراج فرنساأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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