وطنية
ضغوط غيرت قرارات السلطات الصحية
تدابير تعقد سفر الأوربيين إلى المملكة وتدارك الخطأ إزاء الجالية في أقل من 24 ساعة، راجعت وزارة الصحة قراراتها، بعدما أصدرت تعليمات صارمة كادت تمنع عشرات الآلاف من مغاربة العالم، من قضاء مناسبة العيد مع أسرهم داخل المملكة، بعد اشتراط حجر فندقي لمدة 10 أيام، لغير الملقحين، إثر إدراج فرنساأكمل القراءة »
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