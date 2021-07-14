الرياضة
جدل بالكامرون بسبب “الكان”
برلمانيون محليون متخوفون من تأخر أشغال بناء ملعب «أولمبي» أبدى برلمانيون كامرونيون تخوفهم من تأخر انتهاء أشغال بناء ملعب أولمبي، المقرر أن يحتضن افتتاح كأس إفريقيا للأمم، التي تجرى في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين. وأكد نواب كامرونيون أنه من الصعب تسليم ملعب أولمبي في نونبر المقبل، بحكمأكمل القراءة »
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