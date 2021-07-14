أســــــرة
تخفيضات تصل إلى 50 %
عروض مغرية وحملات ترويجية لفائدة مغاربة العالم تعتلي كلمات «تخفيضات» و»صولد» واجهات المحلات التجارية ومداخل المراكز التجارية الكبرى، مع دخول فصل الصيف. ويجد التجار فيه وسيلة من أجل إنعاش الحركة التجارية التي تضررت بشكل كبير، خلال الجائحة، بسبب الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات العمومية للحد من انتشار الوباء. ويمثل صيفأكمل القراءة »
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