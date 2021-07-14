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اذاعة وتلفزيون

مغربيان ضمن الأكثر تأثيرا في السينما العربية

منذ دقيقتين
القائمة ضمت عيوش وفيلمه “علي صوتك” والمنتجة لمياء الشرايبي ضمت القائمة السنوية للسينمائيين الأكثر تأثيرا في السينما العربية، التي يصدرها سنويا مركز السينما العربية ضمن أنشطته في فعاليات الدورة 74 لمهرجان “كان” السينمائي، سينمائيين مغربيين لمساهمتهما في السينما العربية. وتضمنت القائمة المخرج المغربي نبيل عيوش ،بفضل مشاركته في المسابقة الرسميةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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