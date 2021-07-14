حوادث
رمال الصحراء لخدمة عصابات التهريب الدولي
معلومات استخباراتية مكنت أمن كلميم من ضبط شحنة مخدرات مخبأة بعناية وإيقاف مشتبه فيهم نجحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أخيرا، في إحباط مخططات عصابات إجرامية تعتمد على رمال الصحراء لإنجاح عمليات التهريب الدولي للمخدرات، بعد إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و33. وكشف مصدر أمنيأكمل القراءة »
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