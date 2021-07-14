الرياضة
الجامعة تغرم لاعبين توجوا بـ “الشان”
خصمت 20 ألف درهم من منح النمساوي والزنيتي والزرهوني وبوفتيني غرمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعض لاعبي المنتخب الوطني المحلي، بعد التقرير الذي قدمه المدرب الوطني الحسين عموتة، حول المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي توج بلقبها في فبراير الماضي. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة خصمت 20 ألفأكمل القراءة »
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