الرياضة
“دبلوم” ينفض الغبار عن دوليين سابقين
الدورة ضمت أطرا بالمنتخبات وأجيالا لعبت للمنتخب منذ التسعينات يخوض 25 لاعبا دوليا سابقا للمنتخب الوطني لكرة القدم دورة تكوينية، مخصصة لنيل شهادة التدريب “باء” و”سين”، والتي اضطرت الإدارة التقنية إلى تأخيرها، بسبب التزامات الأطر المشرفة على تكوينهم، بعد أن كانت مقررة في 21 من الشهر الماضي. ويخضع اللاعبون المدعوونأكمل القراءة »
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