الرياضة
مختاري ينضم إلى طاقم آسفي
عقد المدرب فوزي جمال مع الفريق يستمر إلى نهاية الموسم المقبل انضم الإطار الوطني ميمون مختاري إلى الطاقم التقني لأولمبيك آسفي، بطلب من المدرب الجديد فوزي جمال، وسيشغل منصب مدرب مساعد. وأفاد مصدر مسؤول أن من بين الشروط، التي تشبث بها المدرب جمال انضمام مختاري إلى طاقمه، وهو الشيء الذيأكمل القراءة »
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