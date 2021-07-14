حوادث
إيداع جانح مستشفى الأمراض العقلية
المحكمة استندت على تقرير الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية
أيدت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، القرار الابتدائي، القاضي بإيداع شخص مستشفى الأمراض العقلية والنفسية ببرشيد قصد العلاج، بعد إعفائه من العقاب لانعدام مسؤوليته الجنائية أثناء ارتكابه للأفعال، التي توبع من أجلها وهي استهلاك مواد مخدرة والتهديد وحيازة سلاح بدون مبرر قانوني في ظروف من شأنها تهديدأكمل القراءة »
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