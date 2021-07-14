أسواق
قانون يحدد كيفية تنظيمه
ضرورة الإشارة في كل إشهار للتخفيض إلى تاريخ بداية العملية انتعشت العروض الترويجية للمنتجات الاستهلاكية المعروضة في المحلات التجارية لاستقطاب الزبناء وحثهم على الاستهلاك، من خلال الكتابة في الواجهة الزجاجية بالأحمر أنهم يخفضون سلعهم بقيمة 75 في المائة، وبيع البضائع ابتداء من 50 درهما، بل ذهب بعضهم في المدينة العتيقةأكمل القراءة »
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