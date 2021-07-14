حوار
سنصوت ضد الحزب الحاكم
أمين عام الاتحاد المغربي للشغل قال إن حكومتي بنكيران والعثماني اتخذتا قرارات لا تخدم الشعب والعمال قال الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، إن نتائج الانتخابات المهنية أظهرت تجذر الاتحاد وقوته التنظيمية. وأضاف المخارق أن نقابته لن تكون محايدة خلال الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، وستصوت عقابيا ضد الحزب الحاكمأكمل القراءة »
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