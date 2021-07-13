أسواق
عروض استثنائية من “هواوي”
تقترح شركة “هواوي” على زبنائها، انطلاقا من 5 يوليوز الجاري، عروضا استثنائية على مجموعة واسعة من الأجهزة والحلول، وذلك احتفالا بموسم الصيف، الذي سيكون هذه السنة بنكهة مُغايرة وخاصة جدا. وتشمل العروض الاستثنائية التي تُقدمها “هواوي” كُل من اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية في المغرب، وتم تحديد الأثمنة كالتالي: جهاز هواويأكمل القراءة »
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