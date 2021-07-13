الأولى
“البيع والشراء” في صفقات أزبال
مكتب دراسات مقرب من وال في الداخلية يسيطر على “مارشيات” جمع وكنس النفايات يتفرج كبار مسؤولي وزارة الداخلية، على استمرار انبعاث روائح فساد، مصدرها بعض شركات جمع النفايات، التي تحظى بحماية ودعم نافذين، ما يشجع مسؤولين في المديرية العامة للجماعات المحلية، على وضع الصفقات تحت المقاس. ولم يتردد وال معروفأكمل القراءة »
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