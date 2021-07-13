الأولى
تحت الدف
في الوقت الذي أعلن فيه العديد من رؤساء الجهات عدم تجديد ترشحهم لخوض غمار المنافسات الخاصة بانتخابات الجهات، نجد رئيس جهة، مدانا قضائيا، يتهافت على التزكية. ماذا يعني ذلك؟ وما هي الصورة التي يسعى إلى تقديمها للناخبين؟ ألا يشكل تهافته على الترشح ضربة موجعة لصورة حزبه الذي يسعى إلى احتلالأكمل القراءة »
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