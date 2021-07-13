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صقور “بيجيدي” يفرون من المحاسبة
منهم وزراء رفضوا الترشح وآخرون غيروا الدوائر الانتخابية خوفا من العقاب رفض أغلب وزراء وصقور العدالة والتنمية، على عهد حكومتي، عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، الترشح للانتخابات المقبلة، خاصة تشريعيات 8 شتنبر، خوفا من المحاسبة الشعبية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. ورشحت لجان “بيجيدي” وزراء وقياديين، بينهم سعد الدينأكمل القراءة »
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