الأولى
تفكيك شبكة لدعارة الشقق بالناظور
مكنت مداهمة عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، نهاية الأسبوع الماضي، لشقة وسط المدينة، من تفكيك شبكة إجرامية للدعارة والاتجار في البشر، حولت عددا من الشقق المفروشة إلى وكر للفساد واستغلال القاصرات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن عملية المداهمة الأمنية، التي تمت تحت إشرافأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا