الأولى
حوالة تجر أمنيين للتحقيق
جرت حوالة مالية أمنيين للتحقيق، ويتعلق الأمر بضابط ومفتش يشتغلان بدائرة أمنية تابعة للمنطقة الرابعة “المنصور” بالرباط، استمعت إليهما المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، منتصف الأسبوع الماضي. وأوضح مصدر “الصباح” أن مشتكية اتهمت الضابط والمفتش بالنصب عليها في مبلغ مالي، بعدما أوهماها بقدرتهما على قضاء غرض لها، وبعدماأكمل القراءة »
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