أسواق
افتتاح “تمور وتمور” بالرباط
افتتحت العلامة التجارية المغربية “تمور وتمور”، متجرها الجديد بالرباط، تزامنا مع احتفالها بالذكرى الخامسة لتأسيسها. وتدخل علامة “تمور وتمور”، من خلال هذا الافتتاح، مرحلة جديدة في مخططها التنموي، باعتبار أنها رسخت مكانتها واحدة من العلامات الرائدة التي تمزج بين التمر والحلويات والشوكولاتة الفاخرة والصحية. تقدم “تمور وتمور” منتوجات محلية أصيلة،أكمل القراءة »
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