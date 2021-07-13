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“طنجاوي” وزيرا للخارجية الإسبانية
ذهب بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسباني، في محاولة رأب الصدع مع المغرب حد اختياره وزير خارجية عاش فترة من حياته في طنجة وحصل فيها على شهادة من المعهد الأمريكي، إذ كشف موقع “لافانغوارديا” الإسباني أن خوسي مانويل ألباريس الذي كان سفيرا في باريس، عاش في طنجة ودرس بها. وكشف المصدرأكمل القراءة »
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