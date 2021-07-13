الأولى
الجزائر تدق طبول الحرب
الجنرالات يصدرون إعلانا بلغة بيان عسكري ويفتحون ممرات لتسلل “بوليساريو” إلى مناطق مغربية فتحت الجارة الشرقية ممرات لمليشيات “بوليساريو” لمهاجمة الأراضي المغربية، مباشرة من التراب الجزائري، إذ وصلت مفرقعات الجبهة الانفصالية إلى منطقة روس بنعميرة، قطاع الفرسية، ومنطقة فدرة التمات، قطاع حوزة، ومنطقتي الشيظمية ولعكد، قطاع المحبس. وخرقت الجزائر مقتضياتأكمل القراءة »
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