وطنية
“ميركاتو” الانتخابات يرهق زعماء أحزاب
يعاني بعض زعماء الأحزاب السياسية، محنة تدبير “ميركاتو” منتخبين، قدموا استقالتهم من أحزابهم، قبل انتهاء الولاية الانتدابية، وانتقلوا إلى أحزاب أخرى، وترأسوا أو شاركوا في اجتماعات دامت شهرا أو ما يزيد ثم فجأة غيروا الرمز الحزبي الجديد، بآخر، حسب نوعية الامتيازات المقدمة لهم بتدخل “سماسرة” أصبحوا يتحكمون في المشهد الحزبي.أكمل القراءة »
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