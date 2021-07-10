الصباح الفني
قالوا
الستاتية كتبت الفنانة الستاتية على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “كن بسيطا ترى الحياة أبسط”. مفتكر كتب المخرج محمد مفتكر تدوينة على فيسبوك قال فيها “كيف تريد لشخص أو شعب يؤمن أن ماضيه أحسن من حاضره أن يخطو نحو المستقبل” باكوش كتبت الممثلة مريم باكوش تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيهاأكمل القراءة »
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