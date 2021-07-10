الرياضة
تطوان يفرط في فوز على الفتح
تقدم بهدفين لم يحافظ عليهما وغياب العشير عرى ضعف الدفاع فشل المغرب التطواني في الحفاظ على تقدمه بهدفين لصفر أمام الفتح الرياضي، لحساب الدورة 26، أول أمس (الخميس)، على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس. وتقدم المغرب التطواني في الدقيقة 16، بضربة رأسية لليما مولاي، وأضاع حمزة الموساوي توسيع الفارق بعدأكمل القراءة »
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