افتتاحية
السيادة الصحية
ليس حشوا استعمال هذا المصطلح الدقيق في البلاغ، الصادر عن الديوان الملكي عقب التوقيع على ثلاث اتفاقيات دولية للتعاون وتعزيز قدرات المغرب في مجال تصنيع وتصدير اللقاحــات، المضــادة لـ “كوفيد 19”. فقليل من انتبه إلى أن قرار الشروع في إنتاج خمسة ملايين جرعة في الشهر، لم يكن هدفا في حدأكمل القراءة »
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