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خيارات “انتحارية” للهروب من الجحيم
مطلقات في عز الشباب تزوجن الشيوخ وأخريات “التزمن” دينيا كم من متزوجة فضلت الانتحار، بعدما أصبح الموت خيارها الوحيد، بسبب ظلم الزوج أو أقاربه، لمعرفتهم أنه ليس لها معيل تلجأ إليه، وأما من تجرأن وطلبن الطلاق أو طلقن من أزواجهن، فإنهن يجدن أنفسهن أمام خيارات انتحارية أحيانا من أجل التخلصأكمل القراءة »
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