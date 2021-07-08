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حوادث

اعتقال 15 شخصا بمحلات قمار

منذ دقيقتين
تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، 15 شخصا أوقفوا من داخل مقاه ومحلات للقمار، بعد إحالتهم عليها صباح الأحد الماضي، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد إيقافهم في عمليات منفصلة، وأحالتهم على أول جلسة لمحاكمتهم في الملف الجنحي نفسه. وتابعت أصحاب المقاهي ومسيريها بتهم «إدارة وتسيير محل لألعاب القمار بدونأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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