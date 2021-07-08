الأولى
تحت الدف
فوجئ رؤساء جماعات بتوصلهم برسائل من عمال أقاليم، تتضمن أسئلة وملاحظات، طلب منهم الإجابة عنها، في أفق ترتيب الجزاء القانوني (التوقيف والعزل) في الوقت الميت، ما أثار غضب بعضهم، معتبرين الأمر “تصفية حسابات انتخابية”، وراءها رجال سلطة. وبعد الجواب عن الاستفسارات والملاحظات، توصل بعض الرؤساء بقرار التوقيف، تماما كما حدث،أكمل القراءة »
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