الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي زار أشرف بنشرقي، لاعب الزمالك المصري، أول أمس (الثلاثاء)، زملاءه السابقين بالوداد الرياضي، قبل المباراة ضد سريع وادي زم التي أقيمت أمس (الأربعاء)، بالبيضاء لحساب الجولة 26 من البطولة. وخلفت هذه الزيارة استحسان مكونات الوداد، التي اعتبروها تحفيزا على الفوز بلقبي البطولة وكأس العرش. الرجاء الرياضي أجرى لاعبوأكمل القراءة »
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