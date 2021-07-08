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معذبـات فـي بيـوت أسرهـن
فشل علاقتهن الزوجية أجبرهن على العودة إلى ظلم ذوي القربى لم يكن من السهل على إلهام، مطلقة في العشرينات من عمرها، ترك بيت الزوجية، والانفصال عن زوجها بعدما أنجبت طفلتها الوحيدة، لكن الظروف كانت أقوى منها، ومن متمنياتها. فبعد وضع حد لعلاقة زوجية دامت حوالي ثلاث سنوات، وجدت إلهام نفسهاأكمل القراءة »
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