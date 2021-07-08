الرياضة
تطوان يطلب اللجوء بفاس
السلطات ترفص الترخيص له باستقبال الفتح بملعب الزاولي برمجت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم مباراة المغرب التطواني والفتح الرياضي، المقرر إجراؤها، اليوم (الخميس) انطلاقا من الخامسة، بملعب الحسن الثاني بفاس، لحساب الجولة 26 من البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن السلطات المحلية رفضت الترخيص للمغرب التطواني باستقبال الفتح بملعب العربي الزاوليأكمل القراءة »
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