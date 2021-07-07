أسواق
رواج السياحـة بالشمـال
عروض جذابة لتشجيع إقبال أفراد الجالية المغربية على مؤسسات الإيواء تعبأت جل القطاعات بالمنطقة الشمالية، خاصة قطاع السياحة والأنشطة الخدماتية المرتبطة به، بما فيها الفندقة ووكالات الأسفار والنقل السياحي وتأجير السيارات… من أجل الانخراط في عملية التعافي بطريقة مستدامة، والعودة للعمل بالمستويات المعتادة التي طال انتظارها، فيما سارع عدد كبيرأكمل القراءة »
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