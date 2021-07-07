مجتمع
أزيد من مليون ليلة مبيت خلال الصيف
قدم عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة، حصيلة سنة من نشاط المؤسسة، خلال انعقاد مجلسها الإداري الذي ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وحضره وزير الثقافة والشباب والرياضة. وتطرق الفقير لحصيلة الإستراتيجية الثلاثية لمخطط 2018-2020، مشيرا إلى أنه جرى إنجاز هذا التشخيصأكمل القراءة »
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