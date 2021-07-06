ملف عـــــــدالة
الإدمان حول فتاة لآلة قتل
احتجزت والدتها المسنة وعذبتها وقتلتها بسبب المال لاقتناء المخدرات ينظر للإناث أنهن الأخلص لآبائهن وأمهاتهن مقارنة مع الذكور، فعندما ترزق عائلة برضيعة، يبشر الأب والأم أنهما ضمنا من يرعاهما ويستندان عليه في كبرهما إلى حين وفاتهما، عكس الابن الذي قد يتنكر للجميع بمجرد تكوين أسرته الصغيرة. إلا أن هذه القاعدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا