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الصنهاجي يستثمر في مدريد
أعلن، أخيرا، الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي عن افتتاح مشروعه الجديد بمدريد، حيث يستقر منذ سنوات رفقة أفراد عائلته. واختار الصنهاجي الاستثمار في مدريد من خلال افتتاح محل للحلاقة والتجميل، والذي أطلق عليه اسم “الصنهاجي بيوتي”، كما بدأ في الترويج له من خلال نشر مقاطع الفيديو على حساباته الرسمية على مواقعأكمل القراءة »
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