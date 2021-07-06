الصباح الفني
“ناس” تعيد صادق بعد غياب
المتوجة بلقب «أستوديو دوزيم 2013» طرحت الأغنية في انتظار أعمال جديدة عادت كوثر صادق الفائزة بلقب “استوديو دوزيم” سنة 2013، بعد سنوات طويلة من الغياب، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة تحمل عنوان “ناس”، وهي أغنية تعكس صورة من صور المجتمع المغربي. واختارت صادق أن تقطع مع مرحلة الغياب من خلالأكمل القراءة »
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