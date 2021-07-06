حوادث
الرصـاص لإيقـاف جانـح
اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، لاستعمال سلاحه الوظيفي، فجر أول أمس (الأحد)، خلال تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق، يبلغ من العمر 32 عاما، كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء وصف بالخطير والجدي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا