حوادث
وهم الكنوز يطيح بفقيه وثلاثة متهمين
أحالت أمس (الاثنين)، مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، أربعة متهمين، ضمنهم فقيه، أوقفوا الجمعة الماضي، إثر ضبطهم متلبسين داخل محل يوجد أسفل بناية قديمة بدوار ثلاث مارغن التابع لجماعة أغواطيم بالحوز. وأفادت مصادر متطابقة أن المتهمين الذين قضوا ثلاث ليال رهن الحراسة النظرية،أكمل القراءة »
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