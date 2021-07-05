الصباح الفني
مريم حسين في القفص الذهبي
نشرت مريم حسين، على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مقتطفات من حوار أكدت فيه استعدادها للزواج مرة أخرى. وقالت حسين، إنها ستدخل القفص الذهبي خلال الأسابيع المقبلة، إلا أنها رفضت الإعلان عن أي تفاصيل أخرى تخص هوية زوجها المستقبلي، علما أنها خاضت تجربة الزواج قبل سنوات، وأثمرت ابنتها الوحيدة، غير أنهاأكمل القراءة »
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