الصباح الفني
بوسيل تتذكر والدها بـ”كوفر”
فاجأت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، ونشرت “كوفر” أغنية، أهدته لوالدها الراحل. وأرفقت بوسيل الفيديو بتدوينة جاء فيها “اشتقت إليك”، وهي الخطوة التي حظيت بتفاعل الكثيرين، سيما أن بوسيل عبرت عن اشتياقها لوالدها، بطريقة مميزة، وأظهرت، من خلالها مؤهلاتها الصوتية. وحرصت بوسيل، خلال الفترة الماضية، علىأكمل القراءة »
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