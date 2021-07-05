الأولى
أسلحة نارية وذخيرة بحوزة بارونات
سقوط ستة بمدن الشمال وحجز بنادق ومخدرات وسبع سيارات انتهى تنسيق أمني بين عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية، صباح أمس (الأحد)، بنجاح عمليات أمنية نفذت بمناطق مختلفة بين عمالتي الدريوش والناظور، وأسفرت عن سقوط صيد ثمين، تمثل في ستة مشتبه فيهم بالانتماء إلى شبكة مسلحة لتهريب المخدرات، يعدونأكمل القراءة »
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