حوادث
اعتقال مروجي مخدرات بالعيون
تمكنت مصالح ولاية أمن العيون، من إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، بخصوص قضيتين تتعلقان بترويج مخدر الشيرا، وحيازة أسلحة بيضاء وسيارة متحصلة من سرقة. وحسب مصادر «الصباح»، تم إيقاف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 24 سنة، من قبل فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، على مستوى ساحةأكمل القراءة »
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