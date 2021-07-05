مقالات الرأي
البطالة بين التدابير والنتائج
تبني الجهات الرسمية التقارير والقرارات على أرقام وإحصائيات نسبة البطالة، مما يظهر الأزمة في غير حجمها الحقيقي، وقد يكون سببا في الفجوة المزمنة بين النتائج على أرض الواقع، والتدابير المتخذة من طرف جميع الحكومات المتعاقبة، لأن الواقع في الأصل لا يرتفع. فواقع سوق الشغل تجب قراءته من أكثر من زاويةأكمل القراءة »
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