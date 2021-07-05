مقالات الرأي
قراءة في تقرير النموذج التنموي الجديد
تشخيص دقيق وموضوعي يعكس روحا علمية ومنظورا عقلانيا وواقعية في الطرح عبد الكريم بلحاج* بالنظر إلى ما يفيد به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حول حالة الوضع الحالي والخلاصات والاستنتاجات التي انتهى إليها، وكما أجمعت على ذلك مختلف القراءات التي استقبلته، يمكن القول إن مهمة اللجنة توفقت بامتياز في “رسمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا