الجالية المغربية … استئجار باخرتين بطاقة استيعابية لألفي راكب و500 سيارة لكل منها

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمختلف المتدخلين من أجل تسهيل عودة مغاربة العالم للمملكة، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، في إطار اتفاقية مبرمة مع السلطة المينائية لطنجة-المتوسط ، باستئجار باخرتين بطاقة استيعابية تصل إلى ألفي راكب و500 سيارة لكل باخرة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه عهد باستغلالها ، بعد استشارة محدودة الى الشركة المغربية “Intershipping ” بهدف تعزيز الخطوط البحرية المتوفرة.

وحسب البلاغ، فإن الأسعار التي سيتم اعتمادها على متن هاتين السفينتين المستأجرتين من طرف الدولة، تتوافق مع الأسعار الأساسية البالغة 995 يورو لحزمة مرجعية “pack de référence” تتكون من سيارة و4 ركاب، مفيدا بأن هذا العرض الإضافي يمكن من رفع عدد سفن المسافات الطويلة المستغلة طيلة عصيغةملية “مرحبا 2021″، إلى 10 سفن.

ودعت الوزارة المسافرين الراغبين في التزود بمعلومات مفصلة حول البواخر المعبأة وبرامج تناوبها أو كيفية التعويض، إلى الاتصال بالارقام الخضراء، الوطني (0539337155) و الدولي (080 100 50 60) ، الذي وضعته الوزارة رهن الإشارة لهذا الغرض.

وتحث وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء كل المسافرين وشركات النقل البحري على احترام جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، الموصى بها من طرف السلطات الصحية المغربية والسلطات المعنية ببلدان الربط.