الصين وفرت 480 مليون جرعة من لقاحات “كوفيد-19” للعالم

أفادت وزارة الخارجية الصينية، أمس الجمعة، أن الصين وفرت أكثر من 480 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 للعالم.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، وانغ ونبين، أن الصين “مؤمنة بشدة بجعل اللقاحات منفعة عامة عالمية، ووفرت أكبر قدر من جرعات اللقاحات للعالم”.

وأضاف أن الصين وفرت اللقاحات حتى الآن لما يقرب من 100 دولة، وأعلنت أنها تتعهد بتوفير الدفعة الأولى من 10 ملايين جرعة من اللقاحات، التزمت بتوفيرها لبرنامج (كوفاكس).

وقال إن اللقاحات الصينية تحظى بـ”سمعة جيدة” لدى المجتمع الدولي، مضيفا أن سلامة وفاعلية اللقاحات الصينية “معترف بها على نطاق واسع”.

ولفت وانغ إلى أنه في الوقت الحاضر، أجازت أكثر من 100 دولة استخدام اللقاحات الصينية، فيما أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاحي (سينوفارم) و(سينوفاك) على قائمة الاستخدام الطارئ.

كما أشار إلى أن أكثر من 30 قائدا أجنبيا بادروا إلى تلقي اللقاحات الصينية.

وأقرت السلطات الصينية حتى الآن أربعة لقاحات مضادة لكوفيد-19، مع الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح آخر. وكان لقاح “سينوفارم” أول لقاح صيني يحصل على ترخيص تسويق مشروط في 30 دجنبر 2020.

ومن المتوقع أن تنتج الصين أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 هذا العام، فيما تؤكد السلطات قدرة البلاد على توفير المزيد من اللقاحات على مستوى العالم في النصف الأخير من عام 2021 .